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История Полоцкого иезуитского коллегиума и уникальная реконструкция проекта Габриеля Грубера «Механическая голова»

17 ноября 2015 11:14
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История Полоцкого иезуитского коллегиума началась в далёком 1580 году. Тогда король Речи Посполитой Стефан Баторий призвал на эту землю иезуитов, и открыл учреждение образования, чтобы распространить католическую веру.   

В скором времени деятельность иезуитов была запрещена по всей Европе. Однако по наказу Екатерины Великой коллегиум в Полоцке остаётся. И даже является центром образованного общества. Сюда съезжаются лучшие умы всего мира. В том числе - известный ученый-изобретатель Габриель Грубер. С его легкой руки полоцкий иезуитский коллегиум добивается наивысшего рассвета и уже в 1812 году получает статус академии.

Диковинный механизм приводил гостей коллегиума в недоумение. Секрет его работы так и не был раскрыт. Некоторые поговаривали, будто головой управляли монахи.

Сегодня творение Габриеля Грубера воссоздано по сохранившимся  литературным источникам. Современная говорящая голова сделана наподобие древнегреческого философа Сократа и говорит на разных европейских языках.

Сейчас в стенах, возведенных еще в 18 веке, занимаются современные студенты. Но дух той эпохи буквально витает в воздухе.

# Достопримечательности Витебской области # Фотофакт # Алеся Лоскутова

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