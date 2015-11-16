Прямой эфир

Сбор мусора - выгодно, экологично, бережливо, экономно!

16 ноября 2015 08:07
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Наши родители, бабушки и дедушки помнят,  как в Советском Союзе за сданную стеклотару можно было много чего купить. К примеру, за  бутылку лимонада давали 12 копеек,  за кефирную банку 15,  а за большую молочную – 20. На вырученные деньги вполне можно было проехать примерно километра 2 на такси.

Нынче  на «прокатиться с ветерком» даже и не хватит. Тем не менее, тару все же приносят. Хоть какая - никакая, а копейка в семейный бюджет.

В сравнении со стеклотарой, которую  закупают всего лишь за 600 рублей, дела с другими отходами обстоят куда выгоднее: за кило бумаги дают 1000 рублей, за столько же полимерных отходов -  2000 рублей. И это при том, что пару лет назад ценник был в разы ниже.    

А вот это единственный в Беларуси завод по стеклобою, построенный 2 года назад. Объёмы производства 80 тыс тонн за 10 месяцев. Это при том, что 75%  сырья идет на экспорт. 

А  о том, что выгода реально есть в цифрах, белорусы мало задумываются. Ведь, если бы сдавали сырье в пункты приема, или хотя бы разделяли мусор,  то и ценник в магазине был бы ниже.

Кстати, до 2018 года в Минске собираются заварить все мусоропроводы. Уже  около 300 из них не эксплуатируются. Это так, медленно, но уверенно мы приближаемся к раздельному сбору мусора.

Это вариант для тех,  кому макулатуру, стеклотару и прочее лень везти на пункт приема. Контейнеры для раздельного сбора мусора стоят почти в каждом дворе, но дорогу к ним знают не все, или  не хотят знать.

Между делом, ученые подсчитали, что переработка  одной тонны макулатуры спасает 10 деревьев, экономит 20 000 литров воды и предотвращает выброс 1700 кг углекислого газа.

Плюсы от  переработки вторичных ресурсов  очевидны. Главное, что в силах каждого из нас приучить себя выбрасывать мусор с пользой и во благо.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт

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