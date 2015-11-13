Фриттата со шпинатом, шоколадный омлет и яичный рулет. Три оригинальных рецепта блюд из яиц

Фриттата со шпинатом, шоколадный омлет и яичный рулет. Сегодня в меню три оригинальных блюда из яиц. Заряжаемся энергией при помощи белков с самого утра!

Вадим Парханович, щеф-повар:

Фриттата с картофелем. Первое, что берем – подготовленный картофель отваренный, нарезаем дольками и обжариваем на подсолнечном масле. Добавляем соль, розмарин сушеный, перец черный молотый

Нарезаем репчатый лук и также добавляем к картофелю. Затем подготавливаем форму для запекания, смазываем ее подсолнечным маслом и слегка посыпаем сухарями. Когда картошка подрумянилась, добавляем измельченный шпинат. И все вместе обжариваем.

Вадим Парханович, щеф-повар:

Теперь взбиваем яйца с творогом. Взбиваем до однородной массы. Теперь в подготовленную емкость выкладываем картофель со шпинатом и вливаем яйца с творогом

Ставим в духовку при температуре 180 градусов на 10 мин. И пока готовится фриттата, приступаем ко второму блюду – рулету из яичных блинов.

Вадим Парханович, щеф-повар:

Перец, мелко нарезаем кубиком , в миксер добавляем яйцо , перец , соль , все это хорошо взбиваем , после того , как взбили, хорошо разогреваем сковородку , смазываем ее маслом и вливаем полученную массу

Вадим Парханович, щеф-повар:

Пока печется первый блин, мы готовим второй слой из яйца, добавляем немного карри и соль, все хорошо взбиваем. Готовый блин аккуратно сворачиваем в рулет. Затем выливаем второй слой на сковороду, и пока печется блин, одновременно готовим третью массу. Взбиваем яйцо, добавляем соль и измельченный шпинат и также все хорошенько взбиваем.

Вадим Парханович, щеф-повар:

Добавляем сыр сверху для склеивания, выкладываем первый блинчик и также сворачиваем два вместе. Выливаем на сковороду третью массу со шпинатом, также добавляем сыр. Выкладываем блинчик и сворачиваем его в третий

Готовый рулет из трех блинов обжариваем до золотистой корочки. После чего разрезаем его на кусочки, добавляем свежие овощи: огурец, помидор, перец, украшаем листьями салата и наш полезный аппетитный завтрак готов! Это блюдо можно есть как горячим, так и холодным. (1109) Тем временем запеклась наша фриттата.

Вадим Парханович, щеф-повар:

достаем 10 мин прошло, после этого посыпаем сыром и ставим еще на 15 мин для запекания

И на десерт сделаем шоколадный омлет! Берем 75 граммов шоколада, лучше использовать темный или горький, так вкус будет более насыщенным.

Вадим Парханович, щеф-повар:

Взбиваем его комбайном желательно не в крошку, а чтобы оставались куски , добавляем сюда же сахарную пудру , 10 грамм , сливочное масло 20 грамм и 1 яйцо. Все взбиваем

Подготавливаем форму для запекания, смазываем подсолнечным маслом , посыпаем сухарями и вливаем полученную массу. Ставим запекать нашу сладость при температуре 180 градусов на 20 мин. А тем временем приготовилась сочная фриттата. Разрезаем ее на части и также подаем со свежими овощами… Будим своих близких сладким ароматом, шоколадный омлет готов!

Вадим Парханович, щеф-повар:

Достаем из формы, разрезаем на кусочки, посыпаем сахарной пудрой. Наше третье блюдо готов. Всем приятного аппетита

Итак, запоминаем новые рецепты для завтрака и делаем свое утро особенным! Не секрет, что яйца – источник белков, более 10-ка витамин и минералов! Яичные желтки содержат холин, который активирует работу клеток в организме и особенно головной мозг. Так что заряжайтесь здоровьем с самого утра и тогда любые подвиги вам будут по силам!