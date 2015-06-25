Плюшевые игрушки и интерьер скрасят, и с детьми отлично ладят. Но с ними есть одна проблема: пыль, которая может стать очень опасной для здоровья вашего ребёнка.

Как правильно ухаживать за плюшевым зверем?

Самый лёгкий способ вернуть вашей игрушке чистую шубку - постирать ее в стиральной машине. Однако не все игрушки можно подвергать машинной стирке. О том, что зверёк перенесёт эти процедуры должно быть указано на этикетке. Для стрики нужно выбрать деликатный режим с оптимальной температурой - 30-40 градусов.

Чтобы постирать игрушки вручную, нужна губка, средство для мытья деликатных вещей или обыкновенный шампунь, а лучше всего - детское или хозяйственное мыло.

Сушить игрушки лучше всего на горизонтальной поверхности. Например, на подоконнике. Вязанные игрушки нельзя вешать на верёвку для сушки - они деформируются. После просушки зверюшку нужно аккуратно расчесать.

Ещё один отличный способ - обработка мягких игрушек паром. Для этого нам понадобится пароочиститель. Однако надо быть осторожным: нельзя направлять струю на приклеенные детали и элементы из пластмассы. Кроме того, под воздействием пара может начать разлагаться надувной материал.

Пыль - это полбеды. Ведь в мягких игрушках есть ещё одна опасность: пылевые клещи, которые могут стать сильным аллергеном, но справиться с ними поможет морозильная камера.

Под воздействием холода плюшевые изделия полностью очищаются от пылевых клещей и микробов. Рекомендуется проводить такую процедуру минимум один раз в месяц.