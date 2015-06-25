Первый общественный огород открыли недалеко от столичной галереи на проспекте Независимости

Недалеко от столичной галереи на проспекте Независимости открыли первый общественный огород.

Ещё полгода назад здесь рос бурьян и был обычный дворик. Силами волонтёров и экологов-активистов удалось создать агро-чудо: общественный огород, такой дачный уголок для горожан. Ведь не у всех есть загородные участки!

Все желающие могут не только вырастить сочные овощи, ароматные цветы и улучшить экологическую обстановку, но и получить полезные мастер-классы по премудростям садоводства.

Городские огороды в Европе - уже тенденция.

Вдохновитель проекта - Юлия Кашапова уверена, что Минск будет на волне «зелёного движения».