Как правильно ухаживать за мебелью из ротанга?

Если ваш домашний интерьер украшает мебель из ротанга, - вы, определенно, счастливчик. Ротанг - высококачественная мебель, которая привносит в ваш дом комфорт и изысканность. И готов прослужить довольно долго, если придерживаться основных правил по уходу за ним.

Такую мебель следует защищать как от полного намокания (попадания под сильный дождь), так и от воздействия прямых солнечных лучей.

Не ставьте мебель из ротанга рядом с нагревательными приборами и с источниками открытого огня.

Предметы мебели должны опираться о пол всеми ножками.

Нагрузка на мебель должна распределяться равномерно и не превышать допустимую норму. Не вставайте на мебель ногами. Не садитесь на спинку, не раскачивайтесь на мебели из ротанга, если это не предусмотрено конструкцией!

Следует помнить, что плетеная мебель из ротанга не переносит сухой воздух, поэтому специалисты рекомендуют регулярно протирать его влажной салфеткой. Раз в год мебель следует вымыть полностью.

Сушить мебель из ротанга следует на солнце или под прямым напором из вентилятора.

Если вы заметите на мебели полоски и размытые места, осторожно почистите их наждачной бумагой. Можно покрыть слоем лака или глазурью.