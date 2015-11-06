Городские часы - важный аксессуар и символ города

В былые времена по городским хронометрам сверяли время. Да и не только. Миллионы проходов стрелок часов сменили сотни рандеву и тысячи встреч. То ли дело сегодня. Кто-то и вовсе спросит: «На улицах города есть часы?»

Да. Они есть. И, кстати, их изрядное количество.

В послевоенные годы обычные наручные часы были неслучайной роскошью. В принципе, как и другие предметы быта.

Так, в Советском союзе, у кого, всё-таки, «деньги куры клевали», на перекрёстках центральных улиц, вокзалах, людных местах стали устанавливать городские часы.

Так, напоминание о витке истории - это устройство. Свой отсчет оно начало в 60-е прошлого столетия. По тем временам такой механизм то и дело был в новинку.

Стрелка часов «чеканила» по циферблату шаги 50 городов разных стран мира. Кроме всего прочего, раз в час они играли мелодию.

Как раз отгулявший механизм, но уже в других часах, самых известных в послевоенное время в наши дни налаживает мастер своего дела Александр Кокаровцев. На башне дома их установили в апреле 1950. Сегодня - это единственные механические часы в городе Минске.