Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Сергей Головатый рассказал об экологической обстановке города Минска

Еще тридцать лет назад столица Беларуси входила в число 44 городов со сложнейшей экологической обстановкой Советского Союза. Результаты современных исследований - более оптимистичны: за эти годы почти в двадцать раз уменьшилось содержание пыли в атмосфере города. А выброс загрязняющих веществ, несмотря на активно развивающуюся промышленность, - уменьшился в два раза. Хотя, в Минске довольно высокая плотность выбросов вредных веществ на единицу площади. По американским стандартам - в два раза превышение допустимой нормы в проблемных зонах. А это по-прежнему Заводской и Партизанский районы, микрорайон Шабаны, части Октябрьского и Центрального районов.

Дефицит воды - диагноз для страны, на территории которой более десяти тысяч озер и почти 21 тысяча рек. Глобальные потоки загрязняющих веществ обусловили многообразие антропогенных нагрузок на водные объекты.Территория Беларуси служит водоразделом для бассейнов Балтийского и Чёрного морей. Около половины речного стока приходится на наши реки. Столичная Свислочь, по сути, - технический водоем, с единственной рекреационной зоной - Комсомольским озером.

Проблемы двухмиллионного города были, есть и будут. Но темпы строительства дорожных развязок, позволяют решать часть из них. Экологически чистая езда - это езда без остановки. И для решения этой проблемы - разрабатывается план строительства третьего транспортного кольца столицы.

Современная тенденция градостроения направления на перенос существующих предприятий за город и строительство новых за его пределами. Этот шаг - дополнительный стимул для строительства новых микрорайонов и рекреационных зон в центре города. Кстати, по сравнению с другими европейскими столицами - экологическая ситуация Минска выгодно отличается. К примеру, процент зеленых насаждений на одного человека - превышает норму. И большая заслуга в этом - экологических сообществ, которые воюют за каждое срубленное дерево.