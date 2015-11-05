Прямой эфир

Как сохранить опрятный вид перчаток?

05 ноября 2015 10:07
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С появлением первых холодов мы прячем свои ручки в перчатки. Они заботятся о нашем комфорте. Как сохранить опрятный вид перчаток?

Сильно загрязнённые перчатки из натуральной кожи следует сначала промыть в холодном мыльном растворе, а затем - вывернуть наизнанку и прополоскать в воде с добавлением небольшого количества синтетического моющего средства. После этого изделие можно высушить, завернув в махровое полотенце и придать им первоначальную форму.

Потвердевшие перчатки из натуральной кожи рекомендуется протирать тампоном, смоченным в касторовом масле.

А чтобы перчатки не затвердели, следует их периодически обрабатывать тальком с внутренней стороны.

Слишком узкие перчатки рекомендуется завернуть во влажную ткань. Через несколько минут надеть на руки и высушить их не снимая.

Загрязненные замшевые перчатки следует протереть тампоном, смоченным в растворе нашатырного спирта.

Кожаные изделия не любят воду. Если перчатки намокли, нужно высушить их на воздухе. Не на батарее! Затем - смазать касторовым маслом.

Перчатки следует хранить в коробочке, завернув в бумагу.

# Полезные советы # Фотофакт # Мария Кронда

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