С появлением первых холодов мы прячем свои ручки в перчатки. Они заботятся о нашем комфорте. Как сохранить опрятный вид перчаток?

Сильно загрязнённые перчатки из натуральной кожи следует сначала промыть в холодном мыльном растворе, а затем - вывернуть наизнанку и прополоскать в воде с добавлением небольшого количества синтетического моющего средства. После этого изделие можно высушить, завернув в махровое полотенце и придать им первоначальную форму.

Потвердевшие перчатки из натуральной кожи рекомендуется протирать тампоном, смоченным в касторовом масле.

А чтобы перчатки не затвердели, следует их периодически обрабатывать тальком с внутренней стороны.

Слишком узкие перчатки рекомендуется завернуть во влажную ткань. Через несколько минут надеть на руки и высушить их не снимая.

Загрязненные замшевые перчатки следует протереть тампоном, смоченным в растворе нашатырного спирта.

Кожаные изделия не любят воду. Если перчатки намокли, нужно высушить их на воздухе. Не на батарее! Затем - смазать касторовым маслом.

Перчатки следует хранить в коробочке, завернув в бумагу.