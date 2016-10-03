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Как помочь птицам, попавшим в беду, перезимовать?

03 октября 2016 12:23
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Осень «в разгаре», а это значит: пернатым пора отправляться в тёплые края. Некоторые птицы уже успели улететь на юг. Среди них – аисты, чёрные стрижи, комышевки, ласточки. Осенняя миграция продолжится до ноября.

К сожалению, не все птицы остаются на осень и на зиму в родных краях по своей воле. Кто-то слишком слаб, чтобы улететь, другим мешают различные травмы. И тогда остаётся ждать помощи от человека.

Руслану Шайкину не раз приходилось спасать пернатых от верной гибели. Подробнее - в сюжете коррепондента телеканала СТВ.

# Фотофакт # Птицы Беларуси # Человек и животные # Руслан Шайкин

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