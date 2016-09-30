Как правильно выбрать и использовать обогреватель?

Осенний холод пронизывает насквозь и заставляет торопиться домой. Но, к сожалению, там сейчас тоже не согреться – отопление пока не включили. Остается либо мерзнуть, либо включать обогреватель. Этот бытовой прибор способен прогреть помещение меньше, чем за полчаса.

Главное, из огромного разнообразия выбрать ту модель, которая вам максимально подойдет. Благо, времена, когда была возможность пользоваться только пожароопасными металлическими обогревателями, – в далеком прошлом. Большинство современных приборов практически полностью безопасны и даже оснащены функцией самостоятельного отключения.

Хорошо всем знакомый с советских времен масляный обогреватель, пожалуй, имеет только один недостаток – громоздкость. А вот тепловентилятор, наоборот, необычайно компактный – за это и пользуется спросом. Но здесь одно «но».

Если вам кажется, что воздух в квартире стал более сухим, воспользуйтесь маленькой хитростью. Поставьте перед обогревателем небольшую емкость с водой. Так вы увеличите влажность воздуха. А в идеале почаще проветривайте помещение. Главное, не забывайте о правилах безопасности, когда пользуетесь электроприбором.

Чтобы избежать пожароопасной ситуации, обязательно внимательно изучите инструкцию по эксплуатации обогревателя. В ней вы найдете ряд правил для конкретного электроприбора. К примеру, узнаете, что устройство нельзя эксплуатировать больше 10-12 часов подряд.

Не забывайте регулярно очищать обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться. Только не используйте для этого абразивные порошки и растворители.