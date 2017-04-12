Как отличить натуральный мёд от подделки?

Натуральный мед – золото в бочонке. Он изобилует разнообразием сортов, считается экологически чистым продуктом, обладает множеством полезных свойств. Но, как говорится, не все то золото, что блестит. Специалисты советуют покупать эту янтарную сладость только у проверенных производителей. Прежде всего, нужно обезопасить себя от меда, собранного в зонах повышенной радиации или на полях, обработанных опасными пестицидами.

Как известно, у каждого вида меда есть свои отличительные признаки, присущие только ему. Это вкус, цвет и запах, плотность, склонность к засахариванию. Очень часто, для реализации старого меда, недобросовестные пчеловоды его растапливают, чтобы он снова стал жидким и для неосведомленного потребителя казался аппетитным.

Нередко в целях наживы производители выдают, например, лесной или луговой мед за горный. А иногда недостоверно указывают место его происхождения - самый обычный из подсолнечника могут представить как алтайский горный. Такое несоответствие часто можно встретить в супермаркетах или на специализированых выставках.

Так как же в принципе определить, натуральный ли мед красуется на прилавке магазина? Оказывается, нет единого способа, позволяющего это сделать. И всем известные уловки, как то: проверка на тягучесть или анализ по химическому карандашу - на самом деле, не работают.

Поэтому, чтобы не ошибиться при выборе меда, требуйте у продавца соответствующие документы, подтверждающие качество и безопасность продукта. Пчеловод должен оформить ветеринарный паспорт пасеки и получить справку из сельсовета. Каждую партию меда он обязан исследовать в аккредитованной лаборатории и получить протокол с результатами.