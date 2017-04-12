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Бонстики улетели домой за друзьями

12 апреля 2017 09:28
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Прощаться всегда не просто, особенно, когда пришло время расставания с настоящими друзьями. Они приземлились на нашу планету 2 месяца назад и сразу же получили прописку во всех магазинах сети «Евроопт». Кто-то из них поселилися в «Е-доставке», а кто-то в «ГиперМолл» и уже с первого дня эти яркие гости привлекли внимание всех покупателей. А дети спешили познакомиться с каждым.

Покинуть свою планету бонстикам разрешили всего на месяц. И это был месяц, полный новых знакомств и весёлых игр. За это время кто-то успел собрать всех персонажей, а кто-то – хвастался даже не одной коллекцией.

Но отпускать новых друзей дети были совсем не готовы. Тогда, по многочисленным просьбам, «Евроопт» продлил визит «инопланетян» ещё на месяц, и это время весёлые гости точно не забудут. Бонстики отправились в большой гастрольный тур по городам Беларуси. 21 город встречал Бонстикмобиль и это становилось ярким событием для каждого ребёнка. В этих праздниках поучаствовали более 70 тыс. детей. Танцы, конкурсы, инопланетные развлечения. И даже по космическим меркам, время пролетело как одно мгновение.

# Фотофакт # Продукты питания

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