Как легко открыть банку с закручивающейся крышкой?

Не можете самостоятельно открыть банку с закручивающейся крышкой? Мужчины рядом нет? Не расстраивайтесь. Мы подскажем, как это сделать.

Банки с закручивающейся крышкой очень помогают при консервировании, но при открывании ведут себя крайне непредсказуемо.

Для начала постарайтесь обезжирить не только банку и крышку, но и руки.

Можно попытаться увеличить трение, надев на крышку резинку или обмотать ее пищевой плёнкой. Затем попытайтесь применить на практике знания физики: постарайтесь крутить не крышку, а банку!

Ещё одним надёжным способом является нагрев крышки.

Опустите её на некоторое время в горячую воду, держа банку вверх дном. После – попытайтесь открыть.

Рукояткой ножа или вилки постучите крышку по окружности. После этого она должна легко открыться.