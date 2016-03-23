Метеорологи отметят свой профессиональный праздник 23 марта

Каждое утро мы начинаем с вопросов: брать ли зонт и что надеть? Всё это зависит от погоды на улице. Благо современные технологии позволяют узнать последние новости с атмосферного фронта легко и быстро.

Интерес к погоде был всегда. Первые записи метеорологических исследований насчитывают более двухсот лет. В Могилеве и сегодня хранится синоптический дневник, датированный еще 1808 годом. В нём зафиксированы ежедневные наблюдения за погодой: температура воздуха, скорость ветра, наличие осадков и облачность.

А потому можно с уверенностью сказать, что уже тогда ученные интересовались погодой. И это несмотря на то, что официально Гидрометеорологическая служба в Беларуси появилась лишь в 1924 году.

Это здание удалось сохранить и во время Великой Отечественной войны. И это несмотря на то, что тогда же гидрометслужба Беларуси прекратила свою работу, лишилась ценной техники и уникального архива. Вновь прогнозировать погоду начали уже после освобождения Беларуси.

Сегодня здание гидрометслужбы стоит в центре города. Отсюда мы узнаем последние новости с атмосферного фронта. Каждые три часа метеорологии со всего мира одновременно проверяют изменения погоды. А после обрабатывают эти сведения здесь.

Все полученные данные из разных источников наносятся на карту. Уже по ним делают прогноз погоды, обсуждают, утверждают и лишь после озвучивают нам. Важное качество любого синоптика – умение анализировать.

Главное в работе метеорологов – добиться максимальной точности прогнозов. У белорусских специалистов эта цифра достигает 96 процентов. Пока максимально верный прогноз можно сделать лишь на десять суток. Однако в качестве эксперимента уже сегодня говорим о погоде на месяц.

Ежедневно над прогнозом погоды трудятся тысячи людей по всему миру. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник.

Желаем синоптикам точных прогнозов, а зрителям телеканала СТВ хорошей погоды не только за окном, но и в своих домах.