Грибник со стажем Ольга Голенко дала советы, как правильно собирать грибы

Грибов действительно много в этом году. Можно ли провести статистику относительно прошлого года и нынешнего? Грибы на каждом шагу?

Ольга Голенко, грибник:

В этом году, на самом деле, очень много грибов и это чувствуется. Для любого грибника найдутся грибы. То есть, один человек прошёл - такое ощущение, словно гриб сразу и вырос за ним. Каждый грибник найдёт свой гриб.

Вы находите грибы. Вы срезаете все, которые есть, или оставляете тому, кто приходит за вами?

Ольга Голенко, грибник:

Нет, я собираю все. Те грибы, которые я вижу - это мои грибы! Следующий грибник пойдёт, он свой найдёт. Я даже могу вернуться на то место, на котором была, и ещё найду. Потому что они так растут. Они могут спрятаться где-то под листик, под елочку. И я его не увижу, а когда буду идти обратно, - обязательно замечу.

Как правильно срезать: немного оставлять, либо выкручивать, вырывать с корнем?

Ольга Голенко, грибник:

Лучше всего острым ножом обрезать прямо у земли - у корня, чтобы ножка не оставалась. Потому что она может сгнить и испортить грибницу. И сильно вырывать тоже не стоит, поскольку, вы опять же испортите эту грибницу. Если выкручивать - то аккуратно, чтобы она оставалась на месте. Чтобы вы в следующий раз пришли и нашли те же грибы.

Сколько грибница живёт лет, столетий?

Ольга Голенко, грибник:

В некоторых местах мы собираем уже и по десять лет. А некоторые перерождаются. В прошлом году, например, они были, а в этом - их уже нет. Определенно нельзя сказать. В разных местах по-разному.

А возможно ли, чтобы в одном месте росли разные грибы?

Ольга Голенко, грибник:

Да. Я собирала в одном месте маслята, и рядом с ними рос подосиновик. В этом году они растут именно не в лесу, а вдоль дорог, лесных тропинок, в траве, прямо на канавах, молодых рощах… В глубокий лес вообще не стоит ходить, потому что там страшно.

А можно ли по виду леса определить, каких грибов там больше бывает?

Ольга Голенко, грибник:

Белые грибы (боровички) в основном растут в хвойных лесах.

Раньше все было проще. Практически все грибы были съедобны, кроме мухомора. А сейчас появилось много ложных грибов. На чем можно ошибиться?

Ольга Голенко, грибник:

Сложно с лисичками. Есть «ложные лисички». Их можно перепутать! «Ложная лисичка» - более красноватого оттенка. А настоящие - светятся, как солнышко. При выборе грибов, можно их немного попробовать, «лизнуть». Если гриб «горчит», то лучше его не брать. Можно его обработать. Условно «ядовитые» грибы можно два раза отварить, тем самым их обработав. Тогда они пригодны в пищу. Грузди и рыжики хорошо использовать на засолку. Эти грибы считаются деликатесными.

Оля, откуда такие познания у молодой девушки?

Ольга Голенко, грибник:

С детства. Родители брали меня с собой в лес с трехлетнего возраста. Оно как-то само пришло. С детства мне рассказывали о том, какие грибы полезные, какие ядовитые, плохие… Эти знания приходят сами по себе. Я смотрю на гриб и понимаю, что это хороший, а это - плохой. Я не сомневаюсь. Я знаю, что никогда не сорву плохой гриб.

Вы лесник со стажем. Наверняка в лесу разные случаи происходили. Расскажите что-нибудь самое неординарное…

Ольга Голенко, грибник:

Случаев происходило действительно много, так как у меня уже 24 года «грибного» стажа. В нашей местности есть лес, где очень много белых грибов. Но это бывает раз через семь лет. И как-то мы насобирали целый багажник белых грибов.

В этом году мы ездили в Карпаты. Поднимались в горы с рюкзаками. И там видели белые грибы. И я понимала, что не могу их там оставить. Они были такие красивые! Я нашла там огромный гриб. Такого я никогда не встречала в наших белорусских лесах. И, что самое интересное, он был абсолютно чистый, не червивый и очень красивый.

Червивый гриб можно очистить, или же лучше сразу от такого гриба отказаться?

Ольга Голенко, грибник:

Конечно, лучше сразу отказаться. Червивые грибы - непригодные грибы. Оставьте их лесу, а себе возьмите целые. Вам будет и приятнее, и вкуснее!

Что касается «грибного сезона». С какой поры он начинается, и когда заканчивается?

Ольга Голенко, грибник:

Сезон начинается в сентябре-октябре. Тогда очень много грибов: и подосиновиков, и боровиков… Но для всех лесников - это начало лета, когда появляются лисички. Заканчивается этот сезон в ноябре. Вы можете даже под снегом найти грибы.