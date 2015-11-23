Фобии и страхи человека: какие бывают, виды и симптомы

Все мы чего-то боимся. Различные фобии преследовали человека с непамятных времен. Однако совсем недавно появились страхи, о существовании которых лет двадцать тому назад никто не подозревал.

Боязнь высоты, замкнутого пространства или пауков. Фобии настолько уверенно закрепились в нашей жизни, что даже стали понятными и привычными.

Но иногда встречаются и совсем странные страхи. Вот несколько из них.

Боязнь теней

Фобия, которая, в буквальном смысле слова, преследует человека повсюду - сцеофобия, боязнь теней. Почти в любое время суток тень находится с больным, а значит - вызывает его страх и раздражение. Такому - не позавидуешь.

Боязнь неба

Если вы способны без страха смотреть в небо, то можно с уверенностью сказать, что анаблефобиии у вас нет, а вот людей, страдающим этим видом фобии, небо не радует и любоваться облаками в этой жизни им не удается.

Боязнь танцев

Представить сложно, но страх перед танцами, заставляет многих отказываться от веселых мероприятий. Флеш-мобы танцев в торговых центрах и на площадях вызывают хорофобия.

Из-за страха того, что масло прилипнет к небу, многие отказываются его есть. Эта фобия довольно часто встречается даже среди ярых поклонников этого продукта.

Боязнь зеленого цвета

Зеленый цвет - цвет жизни. Означает состояние здоровья, дарит чувство обновления, свежести и целеустремленности. Хлорофобия - боязнь зеленого цвета - явление, конечно, редкое, но человеку с такой фобией живётся нелегко. Они не выносят деревьев, травы и других видов зелёного цвета. Удивительно, но факт.

Боязнь Космоса и космического пространства

Многим нравится часами любоваться на усыпанное звёздами прекрасное ночное небо, на бесконечность и просторы Космоса. Но только не тем, кто страдает космикофобией. Оказывается, есть немало людей, испытывающих страх перед звёздами , Космосом и всем, что с этим связано. Поразительно!

Боязнь техники, компьютера и соцсетей

Это может показаться странным, но в век высоких технологий, есть те, кто панически боится компьютеров. Но еще большее удивление вызывает соционетофобия - боязнь социальных сетей. Подверженные этой фобии люди очень боятся, что недоброжелатели могут использовать информацию и их аккаунты для шантажа или слежки.

Боязнь домов

Быстро растущие города с огромными небоскребами породили ещё одну новую фобию. Доматофобия - это сильный и панический страх перед домами и любыми зданиями. Доматофобы боятся даже близко подойти к таким строениям.

По оценкам экспертов, от фобий страдают более 10 миллионов человек. Часто они возникают у людей с заниженной самооценкой, поддающихся сильному влиянию окружающей общественности или от одиночества.

Кстати, патологический страх остаться в одиночестве - серьёзная болезнь нашего времени. Она называется аутофобией.

Парадокс. Чем более развитыми становятся технологии вокруг нас, тем более одинокими мы себя чувствуем.

Поэтому мы желаем вам всегда быть рядом с теми, кто вам дорог и никогда ничего не бояться!