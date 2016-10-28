Убираем листву с ЖЭСом: как в Минске происходит уборка осенней «мишуры»?

Любимое время года поэтов по нраву, конечно же, не всем, но, думаю, каждый согласится, что именно осенью природа раскрывается во всем своем великолепии, когда город усыпан красочной листвой.

Сезон осадков в виде листьев походит к своему завершению. А вот уборка осенней «мишуры» набирает обороты. Добросовестные дворники спешат на помощь, утопающим в золотом одеянии дворам.

Дождь, снег, шквалистый ветер им ни по чем. Ни свет, ни заря дворники столичного ЖЭУ №1 Первомайского района орудуют на своих участках. Трудятся большой дружной бригадой. Нехитрый инструментарий в помощь: веерные грабли, мешки для мусора – и работа спорится. Александр – самый молодой и энергичный боец трудового десанта, о фронте намеченных работ рассказывает с улыбкой.

У городских деревьев есть особенность: они накапливают вредные вещества-тяжёлые металлы и другие загрязнения, например, от выхлопов автомобилей. Особенно достаётся растениям, посаженным вдоль дорог. Если листья с таких деревьев оставить перегнивать, вещества попадут в почву, а затем в воду, которую мы используем. Вот и стараются для нас коммунальщики.

Слаженные движения рук и ног – настоящая гимнастика. Стоять в сторонке и наблюдать за процессом у нашей съемочной группы не получилось.

Оказывается, это не так-то и просто! С непривычки быстро устают руки. Зато – красота какая! Осенний пейзаж – картина маслом! Или отличный фон для модного селфи!

А за работой время летит незаметно! Намеченный план на день с успехом выполнен. Чистота столичных дворов в надежных руках!