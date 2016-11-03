Профессии, которые ушли в историю: за что отвечали «телефонная барышня» и «человек-будильник»?

О том, что пора просыпаться, нам ежедневно напоминают наши мелодичные будильники. А ведь ещё 100 лет назад существовала профессия «человека-будильника». Главная его задача была: стучать в дверь или окно до того момента, как человек встанет, откроет и начнёт с ним разговаривать.

Для подачи сигнала к пробуждению использовали палки, трости и даже мелкие камушки. Однако такая услуга была платная. Подписка стоила несколько пенсов в неделю. Время подъёма обговаривалось заранее и на дверях, окнах указывали нужный час.

Как видите, такой «будильник» – самый надёжный, и проспать на работу было невозможно. Но всё же к 20-м годам прошлого века профессия потеряла свою актуальность.

К середине 30-х годов перестала существовать и такая профессия, как извозчик. Каждый экипаж имел номер, который извозчик вешал на кожу и себе на шею. Заказать такой вид транспорта можно было только в дневное или вечернее время суток на месте стоянки – в бирже. Причём между работниками существовала договорённость, кто будет принимать следующего пассажира. Увеличивать стоимость проезда разрешалось лишь на 5 копеек. И только на Новый год и Пасху.

Два раза в год необходимо было проходить техосмотр, чтобы проверить исправность экипажа и состояние лошадей.

Со временем экипаж с извозчиком вытеснил более дешёвый транспорт.

Ещё одна работа, которая в своё время была достаточно престижной, но в связи с техническим прогрессом канула в лету, – это профессия телефонистки.

Первоначально на эту должность принимались подростки. Но они устраивали розыгрыши и дурачили звонивших. Поэтому в скором времени профессия стала исключительно женской. Кандидатуры выбирались основательно.

Работать приходилось по 9-11 часов шесть дней в неделю. Заработная плата была в два раза выше средней.

За восемь секунд «телефонная барышня» должна была принять вызов, сопоставить в какой из доступных абонентских гнёзд воткнуть шнур и, собственно, произвести соединение.

С появлением автоматической телефонной станции в трубке абонентов уже не приветствовали голоса телефонисток.