В Беларуси существует «гусарский полк», где проходят службу и обучение 11 человек

Современные гусары. Кто это такие и чем они занимаются? В Беларуси даже существует свой «гусарский полк», где в небольшом, но очень активном составе проходят службу и обучение 11 человек!

Гусары – род кавалерии, который возник в середине 15-го века. Для защиты от турок венгерский король приказал собрать ополчение – от 20-ти дворян по одному. Так и образовалось слово гусар – от мадьярского Husz – двадцать и ar – подать. Далее гусары распространились по всей Европе и завоевали себе громкую славу.

Белоруссцы. Так себя именовали гусары - выходцы из Беларуси в начале 19-го века. Они сражались в 7-м Белорусском полку имени императора Александра I – одного из старейших и известнейших полков Русской Императорской Армии.

Сегодня ребята активно занимаются изучением военно-исторического наследия и пропагандой этих знаний. Ежедневные, упорные занятия по конной подготовке, изготовление мундиров и боевого оружия и участие в военно-исторических праздниках – основная деятельность современных белорусских гусар.

А если вы чувствуете в себе дух этой эпохи, любите лошадей и готовы изучать историю – вполне возможно, что в скором времени у вас появится возможность быть «стремя к стремени, ноздря к ноздре» в Белорусском гусарском полку!