Почему лаваш стал предметом спора историков и кулинаров?

Лаваш - одно из древнейших блюд на земле. Рецептура и способ приготовления за тысячелетия практически не поменялись. Интересно, в какой стране впервые испекли восточный хлеб?

Армения заявила об эксклюзивном праве на рецепт и предложила внести армянский лаваш в список нематериального культурного наследия Юнеско. Страны-соседки Иран и Азербайджан считают лаваш своим национальным блюдом, и с авторством Армении категорически не согласны.

Пока страны спорят, привлекая мнения историков и кулинаров, лаваш набирает еще большую популярность.

Из самых простых ингредиентов замешивается тесто, мука, соль, растительное масло, немного дрожжей - все местного производства. Тесто разделяется на колобки по 170 грамм. Именно столько будет весить готовый лаваш.

В Армении полагается, чтобы тесто для лаваша месила самая старшая в доме женщина, раскатывала невестка, а свекровь натягивала его на специальную подушку и одним движением приклеивала его к раскаленной стенке тандыра.

Тандыр - специальную печку, в Беларуси построить хлопотно, приходилось обходиться электродуховкой, но все остальные процессы, по сути, не отличаются от традиционных.

За 8 часов в одной печи выпекается 1000 лавашей. Меньше полминуты на производство одного.

Готовый лаваш - это сухой лист мучного пергамента. Он может храниться месяцами. Чтобы уложить лаваш в упаковку и не поломать, его сбрызгивают водой. Срок хранения сокращается до 6 суток.

Диетологи считают этот хлеб одним из самых полезных, кулинары любят его за простоту изготовления, гурманы - за узнаваемый вкус, который прекрасно сочетается с любыми блюдами.

В переводе со многих восточных языков лаваш - «добрая еда».