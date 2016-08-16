Жемчужина Витебщины, да, и всей Европы. Ельницкие болота – ценный источник пресных вод и клюквы. О возрождении национального богатства, прямо сейчас!

Здесь озера чередуются с минеральными островами и создают неповторимый ландшафт. Верховое болото Ельня – одно из самых живописных и крупных в континентальной Европе, его площадь составляет более 23 тыс. гектаров. За 9 тысяч лет эта территория сохранилось практически в нетронутом виде, и в этом уникальность Ельни.

С 1968 года водно-болотный комплекс имеет природоохранный статус. Однако мы могли потерять это заповедное место.

Еще в 30-х годах прошлого века в Ельне были построены водоотводные каналы (мелиоративные каналы), которые значительно снизили уровень грунтовых вод, что впоследствии привело к крупным пожарам.

Так, с 1975 по 2002 год выгорело 75 % болота! Нужно было срочно восстанавливать гидрологический режим. Волонтеры начали строить из подручных материалов своими руками на водоотводных каналах перемычки для удерживания воды.

В результате строительства каскадных плотин гидрологический режим был восстановлен на 7,2 тыс. га нарушенной территории Ельни, и это только начало.

Ученые провели мониторинг и оценили богатства Ельни в сотни миллионов долларов! Самый ценные ресурсы – это пресная вода. В болоте Ельня хранится более 450 млн. кубометров воды (что составляет 2/3 от запасов воды озера Нарочь), а ее стоимость составляет около 247 млн. долларов. Более того, торфяник - это природная сорбционная установка. Каждый заболоченный гектар способен пропускать через себя в сутки более 600 м кубических влаги, удаляя из нее вредные примеси.

Для сравнения, чтобы очистить такие объемы воды промышленным способом, нужно затратить более 9 млн. долларов в год. Перспективы «зеленой экономики» впечатляют!

Болота естественным путем поглощают углекислый газ и способны очистить в 10 раз больше воздуха, чем сосновые боры. А дальнейшее восстановление Ельни позволит снизить выбросы парниковых газов на 8,2 тыс. т в год.

Конечно, главный успех возрожденного верхового болота – это предупреждение пожаров, ведь на борьбу с огнем государство тратило огромные средства.

Когда болота начнут «приходить в чувства» и восстанавливать свой естественный режим, начнет постепенно возрождаться мир фауны и флоры. Ельня – не только самый крупный белорусский клюквенник, источник лекарственных трав, аэродром для отдыха перелетных птиц, не ещё и приют для растений, птиц, млекопитающих и насекомых, занесённых в Красную Книгу Республики Беларусь.

По прогнозам ученых, здоровье водно-болотной системы будет восстанавливаться до 2035 года. Только биологический запас клюквы к тому времени составит 134 тонн в год. Надеемся, что инвенстиционный потенциал экологического проекта возрастет, и мы спасем Ельню вместе. Ведь уникальный природный комплекс – источник прибыли для государства и белорусский туристический бренд, который стоит развивать.

Воду никто не выпускал впоследствии. Перемычки не открывались, в этом и смысл. Они загораживают дорогу воде, и вода остается в болоте, никуда не уходит. Таким образом, совершенно естественно восстанавливается гидрологический режим.