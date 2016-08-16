Строительство жилого комплекса «Грушевский посад» на проспекте Дзержинского

Собираемся за одним столом всей семьёй – завтраки и ужины, выходные, проведённые вместе. Мелочи семейной жизни, которые добавляют красок в нашу однообразные, а, порой, трудовые будни. Свою маленькую тайну – секрет счастья – хранит каждая городская квартира, о которой одни ещё только мечтают, а другие уже думают, как вдохнуть в старые стены новую жизнь и сделать своё жильё комфортным, современным и уютным.

Квартал на пересечении проспекта Дзержинского – улиц Хмелевского и Щорса – выигрывает не только удобным расположением. Пять минут ходьбы от станции метро и две остановки до центра города – предложение более, чем заманчивое.