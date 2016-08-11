11 августа православные празднуют Рождество Святителя Николая Чудотворца

Жемчужина деревянного зодчества. Посреди посёлка Тростинец, что под Минском расположилась церковь Святителя Николая Чудотворца. Она возвышается в небо в форме креста и призывает колокольным звоном на службу.

Первое упоминание деревни относится ещё к 1503 году, когда супруга Великого князя Литовского Елена Ивановна пожертвовала эту землю Спасо-Вознесенскому монастырю.

С тех пор, более четырех столетий возле кладбища стояла церковь Святителя Николая Чудотворца. Она горела и перетерпела немало.

Сегодня трудно представить, что ещё недавно здесь служили молебны под открытым небом, а на пенёчке стояла икона.

Но в 1999 году, когда службу возглавил отец Алексей, началось строительство храма.

Покровитель моряков, детей и путешественников. Умиротворитель враждующих, защитник невинно осуждённых. Николай Чудотворец всецело посвятил свою жизнь христианству. Днём он не выходил из храма, а ночью – молился и читал книги.

Его поступки всегда соответствовали словам. Он помогал людям и творил чудеса. Неспроста это один из самых почитаемых святых во всём мире. И больше всего церквей названо в его честь.

В православном календаре Николая Чудотворца почитают 19 декабря – день его смерти, 22 мая – перемещение мощей в город Бари, и 11 августа – день его рождества. А вообще днём Святого Николая считают каждый будничный четверг.