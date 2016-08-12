Крупнейший в Европе гранитный карьер «Микашевичи»: в чем уникальность белорусского гранита?

70-е годы прошлого столетия. Полесская глубинка. До столицы и ещё двух областных центров – около 200 км. Именно здесь геологи обнаружили крупнейшее месторождение гранита. Глубина залегания природных ископаемых – от 7 до 41 метра. Так появился крупнейший в Европе гранитный карьер «Микашевичи».

Гранит, который добывают в Микашевичах, – безопасный и экологически чистый. Исследования проводятся регулярно. Интересно, что кроме гранита здесь иногда находят кремний, янтарь и даже бивни мамонта.

Наш белорусский гранит можно назвать уникальным. В Европе ему нет равных по плотности. Основная доля экспорта (более 90%) отправляется в Россию. Также белорусский щебень продают в Литву, Латвию и Польшу.

С каждым годом площадь карьера увеличивается. Сейчас он около 2 км. в ширину и почти 3 – в длину. Растёт и количество горизонтов. Именно так здесь называют получившиеся этажи, выщербленные из камня.

Подробности в субботу и в понедельник в программе «наше дело» на телеканале СТВ.