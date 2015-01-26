День без Интернета: легко ли представить свою жизнь без Всемирной паутины?

Когда нет доступа к Сети, вам кажется, что ваш мир рухнул? Интернет ловко расставил свои сети, и вы попали в паутину зависимости.

От этого никто не застрахован. Под чары Интернета попала телеведущая СТВ – Екатерина Забенько.

Екатерина Забенько, телеведущая СТВ:

Я частый пользователь и посетитель всех социальных сетей по нескольку раз. Дело в том, что сейчас социальные сети и информационные порталы – взаимосвязаны. Если Интернет пропадёт, Катя Забенько умрет от скуки.

Однако в начале своей карьеры юному корреспонденту Екатерине Забенько скучать не представлялось возможным. Она признаётся, что всю информацию ранее приходилось черпать из книг. Да и по причине отсутствия в то время у многих мобильных телефонов, созваниваться приходилось с помощью обычного телефона.

Интернет давно стал площадкой для творчества.

Ольга и Геннадий любят собираться с семьей за круглым столом.

Ольга Плотникова, певица:

Наверное, если бы я могла провести хотя бы один без Интернета, я бы, наверное, успела бы сделать очень многое.

Безусловно, сейчас Интернет – вещь, без которой сложно обойтись, но иногда – всё же полезно. И пусть в виртуальном мире можно вести несколько жизней и старый профайл заменить новым, в реальной жизни всё же гораздо больше достоинств.