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День без Интернета: легко ли представить свою жизнь без Всемирной паутины?

26 января 2015 13:38
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Когда нет доступа к Сети, вам кажется, что ваш мир рухнул? Интернет ловко расставил свои сети, и вы попали в паутину зависимости.

От этого никто не застрахован. Под чары Интернета попала телеведущая СТВ – Екатерина Забенько.

Екатерина Забенько, телеведущая СТВ:
Я частый пользователь и посетитель всех социальных сетей по нескольку раз. Дело в том, что сейчас социальные сети и информационные порталы – взаимосвязаны. Если Интернет пропадёт, Катя Забенько умрет от скуки.

Однако в начале своей карьеры юному корреспонденту Екатерине Забенько скучать не представлялось возможным. Она признаётся, что всю информацию ранее приходилось черпать из книг. Да и по причине отсутствия в то время у многих мобильных телефонов,  созваниваться приходилось с помощью обычного телефона.

Интернет давно стал площадкой для творчества.

Ольга и Геннадий любят собираться с семьей за круглым столом.

Ольга Плотникова, певица:
Наверное, если бы я могла провести хотя бы один без Интернета, я бы, наверное, успела бы сделать очень многое.

Безусловно, сейчас Интернет – вещь, без которой сложно обойтись, но иногда – всё же полезно. И пусть в виртуальном мире можно вести несколько жизней и старый профайл заменить новым, в реальной жизни всё же гораздо больше достоинств. 

# Интернет # Фотофакт # Екатерина Забенько # Ольга Плотникова # Мария Кронда # Геннадий Маркевич

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