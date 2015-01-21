Основные критерии при выборе санок для ребенка

Вот уж для кого настоящая снежная зима - в радость, так это для детишек. Столько забав, игр и развлечений!

Экипаж для малыша должен быть подобран с умом.

Разнообразие моделей удивляет. Первый, самый важный критерий, от которого зависит наш выбор, - возраст ребёнка. Санки для малышей и для детей старшего возраста имеют существенные отличия.

Малышам важно, чтобы санки были не высокими. Здесь действует правило: чем ниже санки, тем они устойчивее.

Кроме того, они должны быть снабжены спинкой и ремнями безопасности.

Татьяна Шавель, заместитель заведующего по продажам:

Для малышей до года предназначены санки-коляски. Они являются прекрасной альтернативой для мам - замена коляски, защитой от непогоды. Также такие коляски имеют колеса, и в них можно спокойно передвигаться и по асфальту, и по песчаной поверхности при отсутствии снега.

А вот для детей постарше на санках без спинки дети очень любят скатываться с горок, поэтому санки должны быть ещё и безопасными. С минимум острых углов и лёгкими.

Вот уж какие санки хочется опробовать самим - так это снегомобили и снегокаты. Такие санки подойдут уже для взрослых детей. И даже для их родителей.

При всем разнообразии санок следует помнить лишь одно: санки любой модели должны быть безопасными, устойчивыми и комфортными. А если они совмещают прочность и лёгкость, - это просто идеально. И главное, не забывайте, что санки должны расти вместе с малышом!