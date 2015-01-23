Небрежный почерк - не есть показатель плохого характера! Меняя манеру письма, вы меняетесь сами!

Наверное, многие в школьные годы злились, когда неразборчивый почерк соседа, ой, как мешал получить оценку «на отлично». Как раз те самые иероглифы и скрывают черты характера человека. А вот узнать по ним кто есть кто, и что прячется за каждой буквой невнятно написанного, под силу только специалистам.

Сергей Чичук, графолог:

Часто задают такой вопрос: «У меня меняется почерк!?» И правильно. Человек меняется, характер меняется, соответственно, и почерк меняется.

Каждая буква - на вес золота. В профессии Сергея Ивановича нельзя ничего упустить. Поля, строка, наклон, форма символов, все то, что первым делом эксперт оценивает своим профессиональным взглядом. И что самое важное по словам графолога, неразборчивый почерк – не есть плохой характер.

Сергей Чичук, графолог:

Разборчивость - показатель социальной направленности. Человек всегда пишет для кого-то, он хочет быть понятым. Если человек пишет неразборчиво, то, как минимум,можем сказать, что ему без разницы поймут ли его. А хорошая это черта характера или плохая, может зависеть уже от разных нюансов.

О заметках медиков уже давно сочиняют анекдоты. Провизор Людмила Николаевна с просьбой помочь разобраться в непонятных закорючках в рецептах, всегда обращается к коллегам. Секретной методики, как правильно распутать буквенный клубок врачей, пока никто не изобрел. Талант понять шифровку приходит с годами.

Людмила Хотенко, провизор:

Некоторые почерки мы уже знаем. Знаем, какой доктор и приблизительно даже схему его лечения. И те препараты, которые он назначает. Если к нам приезжают из других поликлиник или приходят к нам с рецептами, написанными неразборчивым назначением. Мы обычно спрашиваем посетителя, что Вам доктор назначил. Можем заходить в Интернет. Набираем те буквы, которые нам понятны в этом слове и нам выходят препараты, в которых словосочетания или буквы могут сочетаться в этом слове.

Сергей Чичук, графолог:

Врачей не учат писать не разборчиво. Есть врачи, которые пишут очень даже разборчиво. Очень медленно все выписывают, каждую буковку. Но в целом, верно подмечено, что врачи пишут неразборчиво. И здесь можно выделить две основных причины: первое – дефицит времени и, если мы рассматриваем читабельность почерка, как социальную направленность, то здесь играет роль психологической защиты врача.

Далеко не у всех великих была идеальная манера письма. К примеру, почерк Льва Толстого могла разобрать только его жена.Ей приходилось огромное количество раз переписывать талмуды «Войны и мир».

Сергей Чичук, графолог:

Текст выписан очень сильным нажимом. И с очень большой скоростью. Можно сказать, что человек очень импульсивный, склонен к перемене характера, достаточно может быть агрессивным. И, по крайней мере, можно сразу сказать, что у человека острый ум.

Ему уже давно приписали образ этакого хулигана. Видимо, рукописи Сергея Есенина все таки говорят сами за себя.

Сергей Чичук, графолог:

Человек очень не последовательный, у него изменятся внутреннее мировоззрение: то крупно, то мелко, наклон меняется. У него очень много каких-то помарок, исправлений. То есть внутренний мир человека очень беспокойный.

Специально для нас Сергей Иванович проведет небольшое исследование. Мы за ранее подготовили текст. Наши письмена явно заставили специалиста поломать голову.

Говорят, что по почерку можно узнать о человеке больше, чем он сам расскажет. А еще говорят, что его и вовсе можно целенаправленно изменить. И первое, и второе – истина. Но помните, изменяя манеру письма, Вы меняетесь и сами.