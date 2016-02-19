Что подарить на 23 февраля? Проявите фантазию вместе с нами!
Что подарить на 23 февраля? Для многих женщин – это настоящая головоломка. И если вы выбираете классический вариант носки, портмоне и духи, то будьте готовы, что к 8 марту вам подарят махровый халат и бигуди. Проявите фантазию!
Уделить внимание мужской половине: своим близким и коллегам – в этот день нужно будет особенно.
Не все служили в армии, и в этот праздник, скорее, возможно, сделать комплимент своим любимым «защитникам».
Начните утро 23 февраля с оригинального завтрака: яичница в форме ружья, танка или ссобойка, в форме военного пайка, – подымут настроение.
Организуйте в этот день культурно-патриотическую программу. Сходите со своей парой в музей Великой отечественной войны, прогуляйтесь по Линии Сталина и изучите старую интересную технику.
Если ваш подарок будет необычным и одновременно полезным, вас, определённо, ждёт успех. Учитывайте возраст, профессию и увлечения вашего мужчины.
Спортсмен и офисный сотрудник оценит Gyroscope – специальный пластиковый шар для тренировки и укрепления сухожилий руки и плечевого сустава.
Путешественнику понравится стрейч-карта. Стерев защитный золотой слой, он будет отмечать на цветной политической карте страны, в которых уже побывал.
Водитель оценит оригинальную термо-кружку в виде шин или автомобильный органайзер, куда можно сложить все необходимые инструменты.
Любитель походов также с радостью примет уютный плед с рукавами, который позволит ему согреваться и двигаться одновременно.
Мужчина обожает природу и занимается йогой? Подарите ему статуэтку эко-человечка с зелёной травой на голове. Сувенир и аксессуар для дома – два в одном!