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Что подарить на 23 февраля? Проявите фантазию вместе с нами!

19 февраля 2016 10:56
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Что подарить на 23 февраля? Для многих женщин – это настоящая головоломка. И если вы выбираете классический вариант носки, портмоне и духи, то будьте готовы, что к 8 марту вам подарят махровый халат и бигуди. Проявите фантазию!

Уделить внимание мужской половине: своим близким и коллегам – в этот день нужно будет особенно.

Не все служили в армии, и в этот праздник, скорее, возможно, сделать комплимент своим любимым «защитникам».

Начните утро 23 февраля с оригинального завтрака: яичница в форме ружья, танка или ссобойка, в форме военного пайка, – подымут настроение.

Что подарить на 23 февраля? Проявите фантазию вместе с нами!-1

Организуйте в этот день культурно-патриотическую программу.  Сходите со своей парой в музей Великой отечественной войны, прогуляйтесь по Линии Сталина и изучите старую интересную технику.

Если ваш подарок будет необычным и одновременно полезным, вас, определённо, ждёт успех. Учитывайте возраст, профессию и увлечения вашего мужчины.

Спортсмен и офисный сотрудник оценит Gyroscope – специальный пластиковый шар для тренировки и укрепления сухожилий руки и плечевого сустава.

Что подарить на 23 февраля? Проявите фантазию вместе с нами!-4

Путешественнику понравится стрейч-карта. Стерев защитный золотой слой, он будет отмечать на цветной политической карте страны, в которых уже побывал.

Водитель оценит оригинальную термо-кружку в виде шин или автомобильный органайзер, куда можно сложить все необходимые инструменты.

Что подарить на 23 февраля? Проявите фантазию вместе с нами!-7

Любитель походов также с радостью примет уютный плед с рукавами, который позволит ему согреваться и двигаться одновременно.

Мужчина обожает природу и занимается йогой? Подарите ему статуэтку эко-человечка с зелёной травой на голове. Сувенир и аксессуар для дома – два в одном!

Что подарить на 23 февраля? Проявите фантазию вместе с нами!-10

# 23 февраля # Фотофакт # Слава Нагорный # Анастасия Макеева # Полезные советы # Светлана Коршак

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