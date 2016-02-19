Что подарить на 23 февраля? Проявите фантазию вместе с нами!

Что подарить на 23 февраля? Для многих женщин – это настоящая головоломка. И если вы выбираете классический вариант носки, портмоне и духи, то будьте готовы, что к 8 марту вам подарят махровый халат и бигуди. Проявите фантазию!

Уделить внимание мужской половине: своим близким и коллегам – в этот день нужно будет особенно.

Не все служили в армии, и в этот праздник, скорее, возможно, сделать комплимент своим любимым «защитникам».

Начните утро 23 февраля с оригинального завтрака: яичница в форме ружья, танка или ссобойка, в форме военного пайка, – подымут настроение.