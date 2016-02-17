Решили порадовать себя хомячком, попугаем или энергичным щенком? Убедитесь, что малыш – здоров!

Уют, радость и море нежности. Вот что способны бескорыстно привнести в наш дом наши питомцы.

Если вы решили порадовать себя и своих близких пушистым хомячком, задиристым попугаем или же энергичным щенком, помните, что руководствоваться лишь на интуицию – недостаточно. Перед покупкой важно убедиться, что малыш – здоров.

Покупать котят рекомендуется не ранее, чем в двухмесячном возрасте. А ещё лучше – после полной вакцинации, которая завершится к четырём месяцам.

Важно понимать, что вы берёте на себя ответственность. Потому как четвероногий друг, как ребёнок, – требует постоянного ухода.

С приобретением щенка также не следует торопиться. Важно помнить о вакцинации. Кроме того, пёс должен быть близок хозяину по темпераменту. В возрасте двух месяцев крайне трудно определить нрав собаки. Потому профессионалы советуют покупать щенков трёх-четырёх месяцев отроду.

Чтобы лучше понять животное, используют разные методы. Вариант – остаться со щенком наедине. Чтобы посторонние шумы не отвлекали малыша.

Некоторые называют домашних питомцев лекарями души. Ведь они дарят бесконечное счастье и внутреннее умиротворение.