Знакомимся с традиционными белорусскими рецептами сала

Ароматное, аппетитное и такое вкусное сало. Традиционное блюдо белорусского стола. Его любят жареным, добавляют в каши да и удержаться от душистого кусочка солёного сала с хлебушком и луком – не так уж просто.

Даже если вы следите за фигурой, не спешите отказываться от этого замечательного продукта. Диетологи советуют съедать 30 граммов в сутки. Так и талия в порядке, и здоровье лучше. Ведь в сале содержится ценное вещество – селен, он препятствует образованию раковых клеток в организме.

Предлагаем познакомиться с традиционными белорусскими рецептами сала.