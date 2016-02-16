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Знакомимся с традиционными белорусскими рецептами сала

16 февраля 2016 10:58
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Ароматное, аппетитное и такое вкусное сало. Традиционное блюдо белорусского стола. Его любят жареным, добавляют в каши да и удержаться от душистого кусочка солёного сала с хлебушком и луком – не так уж просто.

Даже если вы следите за фигурой, не спешите отказываться от этого замечательного продукта. Диетологи советуют съедать 30 граммов в сутки. Так и талия в порядке, и здоровье лучше. Ведь в сале содержится ценное вещество – селен, он препятствует образованию раковых клеток в организме.

Предлагаем познакомиться с традиционными белорусскими рецептами сала.

# Рецепты # Фотофакт # Вадим Парханович

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