Как грамотно использовать бытовую технику, чтобы значительно экономить на электричестве

Всем знакома фраза: «Уходя из дома, выключай свет!» Но, чтобы экономить на электричестве, надо не только выключать свет, но и выдёргивать из розеток шнуры всех неработающих приборов: телевизора, компьютера, микроволновки. В спящем режиме техника потребляет от 10 до 20 Ватт.

Следует знать, что любой прибор в момент включения в сеть потребляет очень много энергии. То есть, к примеру, если вы отлучаетесь из комнаты на несколько минут и выключаете свет, а затем, возвращаясь, включаете снова – электричества тратится больше, чем, если бы свет горел непрерывно.

Мы привыкли думать, что большая доля электроэнергии уходит на освещение нашей квартиры. На самом деле это не так. Возьмем во внимание электроплиту.

При использовании посуды, которая не соответствует размерам конфорки, теряется на 5-10% энергии больше. Старайтесь использовать посуду с днищем примерно равным днищу конфорки.

Электрочайник. Кипятите максимальное количество воды в чайнике за один подход. Регулярно очищайте чайник от накипи. Накипь в чайнике проводит тепло почти в 30 раз хуже, чем металл, поэтому существенно увеличивает количество энергии для кипячения воды.

Холодильник будет расходовать меньше энергии на 20 – 30%, если поставить его возле наружной стены, но не вплотную к ней.

Утюг. При покупке выбирайте утюг с терморегулятором и выключателем на ручке. Гладьте сначала вещи, которые требуют низкой температуры, затем повышайте нагрев по мере надобности.

Мало кто знает, что 15% счёта за электричество даёт стиральная машина. Чем больше температура, тем дороже выходит стирка. Потери энергии при неполной загрузке стиральной машины — 10-15%.

При покупке выбирайте электроприборы с наиболее экономичным классом энергоэффективности – классом «А». Это тоже сэкономит ваши деньги.