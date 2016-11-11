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Чем славится булочно-кондитерская компания «Домочай»?

11 ноября 2016 09:03
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Хлеб, пряники, овсяное печение, мучные и сахарные сладости, торты и пирожные выпускаются сегодня под брендом «Домочай». Продукция не только доступная, но и натуральная. Контроль качества тотальный – Минздрав, Общество защиты прав потребителя, Центр стандартизации и метрологии. Одобрение всех этих инстанций нужно получить, прежде чем начать выпускать новую продукцию.

Эта продукция экспортоориентированная: Россия, Туркменистан, Панама, Израиль, США. Здесь знакомы со вкусом белорусским сладостей. В ближайших планах – освоение рынка Китая.

Около 100 наименований сладкой продукции производит кондитерский цех «Производство №4».  Выпечку здесь делают по советским рецептам: качество и натуральность гарантированы.

В октябре белорусские кондитеры вернулись со Всемирной кулинарной олимпиаде в Эрфуте. Проводится она раз в четыре года, начиная с 1900-го года. В этом году в Олимпиаде принимали участие более 2 тыс. кондитеров из 50 стран мира. Три золотых медали и одна серебряная – в копилке булочно-кондитерской компании «Домочай».

Подробности изучаем в субботу и понедельник в программе «Наше дело» на телеканале СТВ.

# Фотофакт # Кондитерские изделия # Наталья Подлесных # Ольга Деткова

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