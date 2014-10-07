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Осенние истории от фотографа Маши Стержановой: идеи фотосессии осенью

07 октября 2014 11:26
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Золотистые лучи нежно окутывают багровые листья. В воздухе пахнет яблоками, туманом и костром. Осенью хочется удивлять и творить. Богатая палитра - прекрасный фон для съемки. Она словно насыщает кадры своим ароматом.

Гулять по уютным аллеям с любимой собакой, кружиться в кленовых листьях, или ухаживать за цветами и создавать букеты… Импровизировать и создавать свою осеннюю сказку можно бесконечно.

Прячемся от солнца в тени шляпы и наводим порядок в саду в удобных резиновых сапогах. Согреваемся уютными  большими свитерами и пальто. Одежда «universal» делает девушек еще более миниатюрными и трогательными. Используем длинные гетры и перчатки. Все это - один из главных трендов этой осени.

Однако жанр FASHION-съемки требует тщательной подготовки. От замысла до выбора макияжа, наряда, декора. Здесь важна каждая деталь и работа команды. Тогда ваша фотосессия превратится в стильный видеоряд.

# Катя Герман # Виктория Герман

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