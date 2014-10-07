Анатомическая выставка «Тайны тела. Вселенная внутри» приехала в Минск

Одна из самых нашумевших экспозиций мира, преодолев почти 17 тысяч километров, на днях прибыла в Минск. Ее временная прописка в стенах «Минск-Арены». Об особенностях данной выставки рассказал один из ее организаторов - пресс-атташе выставки «Тайны тела. Вселенная внутри» Дмитрий Безкоровайный.

Расскажите об этой выставке поподробнее…

Дмитрий Безкоровайный, пресс-атташе выставки «Тайны тела. Вселенная внутри»:

Это международная анатомическая выставка, созданная семь лет назад в США. Экспонаты - тела людей, завещавших себя науке. Это уже обработанные их тела: это тела, в которых все жидкости заменены на пластик. Это экспонационный вариант, но на основе реальных человеческих тел. Позволяет узнать, что у нас внутри в деталях.

Насколько сложно возить такую экспозицию по миру?

Дмитрий Безкоровайный, пресс-атташе выставки «Тайны тела. Вселенная внутри»:

Требует очень много сопроводительных документов. Их тщательного оформления, поскольку это по-прежнему тела, о которых нужно заботиться. Все не просто так.

Эта выставка была создана семь лет назад…

Дмитрий Безкоровайный, пресс-атташе выставки «Тайны тела. Вселенная внутри»:

Эта - конкретная. Есть некоторые аналоги. Выставку, которая приехала в Минск, отличает то, что у нее чисто образовательная цель. Никаких экспозиционных композиций с телами. Именно показано их строение. Функции организма.

Расскажите, чего стоит бояться и не бояться? Кому стоит приходить на эту выставку?

Дмитрий Безкоровайный, пресс-атташе выставки «Тайны тела. Вселенная внутри»:

Особо бояться не стоит, вы же не боитесь самих себя. Выставка открыта для всех. Дети до 10 лет - только в сопровождении взрослых! По понятным причинам. Потому что все-таки определенная специфика присутствует. Главное, о чем предупреждают организаторы: когда вы приходите с детьми, будьте готовы к тому, что вам придется ответить на множество вопросов, потому что детям это интересно.

На выставке присутствуют примеры, что нужно вести здоровый образ жизни?

Дмитрий Безкоровайный, пресс-атташе выставки «Тайны тела. Вселенная внутри»:

Да, есть легкие здорового человека и легкие курильщика. Есть печень с циррозом…

Как произошло так, что эта выставка посетила Минск?

Дмитрий Безкоровайный, пресс-атташе выставки «Тайны тела. Вселенная внутри»:

Одна из целей выставки - показать как можно большему количеству людей во всем мире строение тела, чтобы люди поняли, что необходимо заботиться о нем. У выставки уже достаточно большая география. Беларусь - одна из стран, которая тоже присоединилась к этому процессу.

Какая реакция у посетителей?

Дмитрий Безкоровайный, пресс-атташе выставки «Тайны тела. Вселенная внутри»:

Все не может нравиться всем. Даже популярные артисты не могут нравиться всем. Тема, конечно, специфическая, но мы были готовы к некоторому количеству негативных отзывов.