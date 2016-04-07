Целебный напиток природы: как добывают берёзовый сок?

Берёзовый сок, или как его ласково именуют в народе «березовица» – один из самых целебных и вкусных природных напитков. В нем — целый комплекс минеральных веществ, органических кислот, микроэлементов, которые помогут справиться с головной болью, язвой желудка, некоторыми воспалительными процессами.

Но в погоне за природным эликсиром, не забудьте об основных правилах. Иначе можно поплатиться рублем: за незаконный сбор березового сока, который сейчас активно сочится из деревьев, предусмотрен штраф в размере до 20 базовых величин. Кроме того запрещено заготавливать березовик в городских, курортных лесах и лесопарковых частях зеленых зон; в населенных пунктах; в прибрежных полосах рек, озер, водохранилищ, вблизи железных и автомобильных дорог.

Если вы хотите собрать целебный напиток самостоятельно, лучше всего обратиться к лесничему. Он укажет место в лесу, где можно приступить к сбору, и объяснит, как это сделать правильно, без вреда для дерева.

Собирать березовик лучше всего с 12 до 18 часов, когда он течет максимально сильно. Тогда в день с хорошего дерева можно добыть до 30 литров сока. В лесхозах сейчас заготавливают природный эликсир непрерывно – целые сутки по желобку стекают капли в большие пакеты. Нужно успеть собрать сок, пока погода позволяет. Как только на березах появятся первые листочки, сделать это уже будет нельзя.

В промышленных масштабах березовик собирают в основном на специальных плантациях, где нет слишком молодых деревьев. Затем целебную жидкость разливают по бочкам, за ними приедут представители консервных заводов.