То, что вы не знали о подснежниках: интересные факты от биолога Александра Спицына

Пробирается медведь сквозь лесной валежник. Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник…

Они символизируют весну и дарят надежду на лучшее. Для англичан эти милые растения – «снежная капля». Для чехов – «снежинка». Для немцев – «снежный колокольчик».

В Беларуси подснежниками называют все первые цветы, которые распускаются в лесу после зимней спячки: «пролеска», «ветренница». Но это лишь народное имя. Для ботаника подснежник всего один – это галантус, род многолетних трав семейства Амариллисовые. Они начинают цвести под снегом и могут радовать уже в феврале-марте. Это растение гор и Альпийских лугов. В нашей природе настоящих подснежников нет. Молочные цветки распространены в центральной и южной Европе. На побережьях Чёрного и Каспийского морей. В Малой Азии.

Их около 20 видов. И практически все занесены в Красную книгу. Насладиться настоящими галантусами у нас можно в ботаническом саду.

В апреле голубоглазые пролески устилаются ковром в наших лесах и радуют красотой около двух недель. Если весна прохладная, то могут цвести и дольше. Кстати, эти «первоцветы» у нас бывают и белыми, и розовыми.

Интересно, что распускаются «пролески» в определённый час дня при подъёме солнца. Поэтому раньше в садах по ним даже делали цветочные часы.

Однажды Зима-старуха решила не пускать на землю Весну. Все цветы испугались кроме подснежника, который смог выбиться из-под снежного покрывала. Увидело солнце его лепестки и согрело землю теплом, открыв дорогу Весне. И хоть с трогательными подснежниками связано немало сказок и легенд, в жизни ситуация отнюдь не волшебная.

Большинство белорусских первоцветов сегодня занесены в Красную книгу. Срывать их категорически нельзя. А за нарушение вам грозит штраф – 50 базовых величин.

Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый праздник – День подснежника. Свою историю он ведёт из Англии, где был учреждён ещё в 1984 году. В этой стране к молочным цветам весьма трепетное отношение. Как в Голландии – к тюльпанам. Издавна англичане считали их оберегом от злых духов.