Профессия геолога: поиск полезных ископаемых и исследование особенностей земной коры

Эта профессия у многих ассоциируется с романтическими походами, непредсказуемыми находками, умиротворёнными вечерами и яркими впечатлениями.

Геология – обширная сфера. Специалист занимается не только поиском и оценкой полезных ископаемых, но и исследованием особенностей земной коры.

Первые высказывания об этой науке появились в работах Аристотеля, Пифагора и Плиния Старшего. Даже Леонардо да Винчи пытался описать и классифицировать геологические тела.

В наши дни инженерная геология завоевала статус необходимой. Ведь перед любой стройкой, для прочности будущего сооружения, необходимо проводить испытание грунтов.

Инженерно-геологические изыскания подразумевают не только статическое зондирование, но и отбор грунтовых образцов для экспертизы.

После завершения работ, в так называемом техническом заключении, будут описаны инженерно-геологические условия площадки, перечислены факторы, которые способны осложнить строительство фундамента. Это может быть высокий уровень подземных вод, агрессивность грунтов по отношению к бетону, низкая прочность земли или заторфованность.

Стать хорошим геологом способен далеко не каждый. Необходима наблюдательность, физическая выносливость, умение быстро анализировать информацию, а самое главное – любовь к своему ремеслу.

Машинист буровой установки Сергей Прокопенко в геологии уже 11 лет. Он умеет ценить то, что дарит ему профессия.

Работа геолога, зачастую, очень тяжела физически и морально. Пыльная и зачастую грубая. Однако если профессия становится образом жизни – ремесло превращается в подлинную радость. Любите то, что делаете, вкладывайте в свою профессию душу, и тогда мир заиграет самыми яркими красками.