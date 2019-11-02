Прямой эфир

Евгений Королёк завоевал золото в скретче на этапе КМ по велоспорту в Минске

02 ноября 2019 18:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На велодроме «Минск-Арены» продолжается первый в этом сезоне этап Кубка мира по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 2 ноября золотую награду в скретче завоевал Евгений Королек. Он быстрее всех преодолел 22 круга.

«Стараюсь тактически обыграть соперников». Евгений Королёк накануне этапа Кубка мира по велотреку в Минске

Евгений Королёк завоевал золото в скретче на этапе КМ по велоспорту в Минске-1

В омниуме Евгений Тишков набрал 36 очков. Накануне бронзовую медаль завоевала Татьяна Шаракова. Она стала третьей в гонке по очкам у женщин. В этой же дисциплине наша мужская команда заняла 11 место и в следующую стадию не прошла.

Напомним, что в турнире принимают участие 386 гонщиков из 44 стран. Кроме медалей спортсмены еще зарабатывают очки в свой олимпийский рейтинг. Соревнования завершатся 3 ноября.

Евгений Королёк завоевал золото в скретче на этапе КМ по велоспорту в Минске-4

Евгений Королёк завоевал золото в скретче на этапе КМ по велоспорту в Минске-6

# Чемпионат мира по велоспорту на треке # Евгений Королек # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Команда Президента победила дружину Витебской области в матче XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей
02 ноября 2019 18:47

Команда Президента победила дружину Витебской области в матче XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей

Прогулялись с Виталием Гурковым по Минску: где его можно чаще всего встретить и зачем раз в год ходит в цирк
02 ноября 2019 16:30

Прогулялись с Виталием Гурковым по Минску: где его можно чаще всего встретить и зачем раз в год ходит в цирк

Спортсмены из 44 стран. В Минске проходит этап Кубка мира по велоспорту на треке
01 ноября 2019 20:17

Спортсмены из 44 стран. В Минске проходит этап Кубка мира по велоспорту на треке