Евгений Королёк завоевал золото в скретче на этапе КМ по велоспорту в Минске

Новости Беларуси. На велодроме «Минск-Арены» продолжается первый в этом сезоне этап Кубка мира по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 2 ноября золотую награду в скретче завоевал Евгений Королек. Он быстрее всех преодолел 22 круга.

В омниуме Евгений Тишков набрал 36 очков. Накануне бронзовую медаль завоевала Татьяна Шаракова. Она стала третьей в гонке по очкам у женщин. В этой же дисциплине наша мужская команда заняла 11 место и в следующую стадию не прошла.

Напомним, что в турнире принимают участие 386 гонщиков из 44 стран. Кроме медалей спортсмены еще зарабатывают очки в свой олимпийский рейтинг. Соревнования завершатся 3 ноября.