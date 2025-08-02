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Виолетта Гуреева завоевала бронзу на этапе Кубка Леднёва

02 августа 2025 12:31
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Бронзовым призером 3-го этапа международного турнира по современному пятиборью «Кубок Павла Леднева» стала белоруска Виолетта Гуреева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В шаге от пьедестала остановилась еще одна представительница нашей страны Анастасия Малашенока. Лавры победительницы достались россиянке Амине Тагировой. Виолетта Гуреева в финале находилась в пуле претендентов на награды. После фехтования она занимала третью позицию, полоса препятствий немного ухудшила ее положение, Виолетта стала четвертой.

Плавательная дисциплина позволила ей подняться на строку вверх. На старт лазер-рана она выходила третьей. Гуреевой удалось сохранить свою медальную позицию, и в итоге она поднялась на третью ступень пьедестала почета. Анастасия Малашенока в последнем виде совершила рывок – в лазер-ране белоруска смогла подняться с седьмого на четвертое место.

# Спортивные соревнования

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