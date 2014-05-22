3:0. Россия - Франция 22 мая в 1/4 Чемпионата мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Россия - Франция» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.
На «Минск-Арене» всё уже готово к старту матча Россия-Франция. Напомню, на прошлом чемпионате мира французы сенсационно россиян обыграли.
Счёт тогда был 2-1 в пользу французов. Символизма поражению придавал день, когда оно случилось - 9 мая.
Две «трёхцветные» дружины начинают свою битву за полуфинал!
Наши восточные соседи начинают с места в карьер - желание отомстить за прошлогоднее поражение велико.
Французы, конечно, по именам не чета россиянам - у тех и Овечкин, и Малкин на льду сегодня.
1-0! россияне предсказуемо открывают счёт!
Анисимов не встретил никакого сопротивления на пятачке, и расстрелял кипера французов Юэ.
Россияне сейчас играют в большинстве в матче с французами, но счёт не меняется, по-прежнему 1-0.
Луч надежды для Франции - она в большинстве.
Брук Нелсон уходит в боксы, хороший шанс для чехов упрочить и без того солидное преимущество.
Россияне и французы уходят в раздевалку при счёте 1-0 в пользу первых.
Якуб Киндль смачно залепил МакДональду клюшкой по шее, за что был отправлен в боксы на двухминутное перевоспитание.
Не успели французы вкатиться толком во второй период, как получили новую шайбу от русских! 2-0!
Малкин - автор второго гола, очень красиво он обманул Юэ и защитников и завёл шайбу за линию.
Россияне играют 5 на 3 против «лягушатников»! Третья шайба очень близка.
Выстояли французы! Составы равны, счёт не поменялся.
Французы опять вчетвером. Любят парни рисковать.
Уже французы играли впятером против троих россиян, но безрезультатно.
Чудеса дриблинга в исполнении Дадонова!
Завершился второй период. Россияне забросили по шайбе в каждом из периодов и на классе переигрывают французов - 2:0.
Третий период матча Россия-Франция - on air.
Иногда в море атак россиян возникают островки, когда доминируют французы. сейчас этот островок появился на горизонте.
3:0! Кутузов забивает сборной Франции, и в этом, несомненно, есть свой символизм.
Удар был так силён и точен, будто гвоздь молотком вколотили! симпатичная шайба.
Кстати, первая для Александра Кутузова на Чемпионате.
При всём уважении к французам, им вряд ли удастся повторить мини-подвиг сборной США, едва не отыгравшейся с чехами.
Калинин удалён у восточных соседей за подножку.
Самым опасным для российских ворот в третьем периоде, пожалуй, можно назвать Стефана да Косту.
Французы предсказуемо ничего не выжали из своего большинства.
А вот русские могут выжать что-то из своего. Стефан да Коста, которого я только что похвалил, удалён.
Просто россыпь удалений в последние минуты. Тихонов уходит отдыхать.
Правда не совсем ясно за что. Судьи посчитали, что Тихонов опасно играл высоко поднятой клюшкой, но...
...высоко поднятой клюшкой заехал в лицо партнёру другой француз!
и смех, и грех, как говорится.
Возможно судьи решили просто так тонко потроллить сборную России. В противном случае - срочно к офтальмологу!
Французы заменяют вратаря шестым полевым. Может хоть одну шайбу отквитают.
Нет, не отквитают. Антуан Руссель удалён. Можно поздравлять россиян с выходом в четвёрку сильнейших.
По шайбе в каждом из периодов забросили восточные соседи. Элегантная победа на классе.
Таким образом, первые полуфиналисты - Чехия и Россия. Надеемся, немного позднее компанию этим дружинам составит и Беларусь.
Россияне, кстати, сыграют на стадии 1/2 с победителем пары Беларусь - Швеция.