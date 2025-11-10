Жодинское «Торпедо» сыграло вничью с «Витебском» на ЧБ по футболу

На футбольных аренах нашей страны завершилась программа 28 тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном поединке игрового уикенда жодинское «Торпедо» на выезде сыграло вничью с «Витебском». Гости вышли вперед на 30-й минуте – отличился Вадим Побудей, однако удержать победный результат не удалось. За минуту до финального свистка Руслан Теверов установил окончательный счет – 1:1.

Всего в рамках тура было проведено восемь противостояний. Зрители увидели 17 взятий ворот. Бомбардирскую гонку неизменно возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 17 мячей. Следом идут Андрей Соловей из мозырской «Славии» и полузащитник брестского «Динамо» Егор Корцов.