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Жодинское «Торпедо» сыграло вничью с «Витебском» на ЧБ по футболу

10 ноября 2025 20:05
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На футбольных аренах нашей страны завершилась программа 28 тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном поединке игрового уикенда жодинское «Торпедо» на выезде сыграло вничью с «Витебском». Гости вышли вперед на 30-й минуте – отличился Вадим Побудей, однако удержать победный результат не удалось. За минуту до финального свистка Руслан Теверов установил окончательный счет – 1:1.

Всего в рамках тура было проведено восемь противостояний. Зрители увидели 17 взятий ворот. Бомбардирскую гонку неизменно возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, забивший 17 мячей. Следом идут Андрей Соловей из мозырской «Славии» и полузащитник брестского «Динамо» Егор Корцов.

Жодинское «Торпедо» сыграло вничью с «Витебском» на ЧБ по футболу-1

Внизу турнирной таблицы находится «Молодечно». Напомним, команда потеряла шансы сохранить место в элитном дивизионе. Сейчас в чемпионате страны наступил перерыв, связанный с международными матчами национальной и молодежной сборных Беларуси.

# Футбол Беларуси

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