Ирина Шиманович выиграла теннисный турнир в парном разряде в Остине

Ирина Шиманович стала победительницей турнира WTA-125 в парном разряде в американском Остине, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соотечественница выступает в дуэте с Марией Козыревой.

В титульном поединке белорусско-российский тандем обыграл хозяек корта – сестер Кармен и Ивану Корли. В первом сете их преимущество было подавляющим, несмотря на небольшой спад в середине отрезка, а вторая партия получилась очень упорной и завершилась только на тай-брейке в пользу Ирины и Марии.

Как итог, виктория с результатом 6:3, 7:6. Матч длился 1 час 37 минут. В активе победительниц одна подача навылет, также они допустили две двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми.