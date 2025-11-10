Арина Соболенко уверенно возглавляет рейтинг Женской теннисной ассоциации

Традиционно, в понедельник международные теннисные организации представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидерство среди женщин уверенно удерживает белоруска Арина Соболенко. Ее преимущество перед ближайшей преследовательницей Игой Швентек из Польши составляет без малого 2,5 тысячи баллов. Замыкает тройку сильнейших – американка Коко Гауфф. Победительница итогового турнира WTA Елена Рыбакина из Казахстана поднялась на пятую строчку.

Что касается других соотечественниц, то у Александры Саснович без изменений, она занимает 111-е место, Виктория Азаренко потеряла один пункт и теперь идет 135-й. У Ирины Шиманович плюс три позиции – она 155-я.

В мужском топе лидер изменился – испанец Карлос Алькарас вновь возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Спортсмен опередил итальянца Янника Синнера. Тройку лидеров замкнул Александр Зверев из Германии. Лучший из белорусов – Эрик Арутюнян. Он располагается на 509-й строчке.