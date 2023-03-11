Новости Беларуси. Жодинское «Торпедо» стало первым полуфиналистом Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем «автозаводцы» отправили отдыхать не кого-то, а чемпиона страны – солигорский «Шахтер».

Напомним, после первой дуэли «горняки» уступали 1:2. И сегодня, 11 марта, сумели отыграться. На 30-й минуте отличился Капленко.

Таким образом, счет стал ничейным. Больше цифры на табло не менялись. Для выявления сильнейшего пришлось пробивать послематчевые пенальти. И в футбольной лотерее фортуна улыбнулась «Торпедо».