Минское «Динамо» завершило сезон в КХЛ

Минское «Динамо» завершило выступление в Континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы дома уступили питерскому СКА в шестом матче первого раунда плей-офф. Хотя упрекнуть «зубров» не в чем. Они играли с фаворитом на равных.

Эта серия, думается, еще долго будет помниться «армейцам». В «Динамо» мало кто верил. Но наши парни дали настоящий бой титулованному оппоненту. И в Кубке Гагарина, и сегодня, 11 марта. Примечательно, что счет открыли именно подопечные Вудкрофта. И сделали это в меньшинстве. Затем СКА забросил дважды. На что у «зубров» ответ все-таки нашелся. Причем в тот момент белорусов также было меньше на льду. Но последнее слово осталось за питерцами. Они быстро вновь вышли вперед, а уже под занавес противостояния забросили в пустые ворота. 4:2 в матче и 4:2 в серии. СКА продолжает путь. А «Динамо» как минимум за плей-офф не стыдно.