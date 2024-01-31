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Жодинское «Торпедо» победило «Центр футбола» в матче турнира «Белазовец»

31 января 2024 13:48
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Жодинское «Торпедо» победило «Центр футбола» в первом матче второго игрового дня товарищеского турнира «Белазовец», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Жодинское «Торпедо» победило «Центр футбола» в матче турнира «Белазовец»-1

На перерыв дружины ушли при равных цифрах на табло 1:1. Начиная с 60-й минуты, в рядах хозяев действовали исполнители основного состава. Они и принесли викторию. Отличился Кирилл Премудров. В другой дуэли БАТЭ взял верх над «Неманом».

# Футбол

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