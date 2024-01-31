Жодинское «Торпедо» победило «Центр футбола» в матче турнира «Белазовец»

На перерыв дружины ушли при равных цифрах на табло 1:1. Начиная с 60-й минуты, в рядах хозяев действовали исполнители основного состава. Они и принесли викторию. Отличился Кирилл Премудров. В другой дуэли БАТЭ взял верх над «Неманом».