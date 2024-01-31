«Металлург» победил «Шахтёр» в матче ЧБ по хоккею

Лидер турнирной таблицы трижды был впереди, а по итогу уступил. Причем в основное время. Стартовый период завершился вничью – 2:2. Автором одного из голов стал Михаил Шалагин. Тем самым форвард повторил рекорд по количеству шайб за регулярный сезон. В активе россиянина 40 точных бросков. По итогам второй 20-минутки на табло по-прежнему наблюдалось равенство – 3:3. А вот последний отрезок остался за действующим чемпионом. «Металлург» сильнее – 5:4. Он укрепился в зоне плей-офф.