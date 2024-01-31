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«Шахтёр-2» с победы стартовал в домашнем туре Молодёжной волейбольной лиги России

31 января 2024 11:44
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3:0 по счету, но очень напряженно по игре. «Шахтер-2» с победы стартовал в домашнем туре Молодежной волейбольной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтёр-2» с победы стартовал в домашнем туре Молодёжной волейбольной лиги России-1

«Горняки» нанесли поражение «Нефтяннику-УОР». В каждой из партий была борьба. Но особенно она проявилась в дебюте. Белорусы буквально выцарапали сет – 28:26. Дальше пошло легче. Однако шансы на итоговый успех имели как одни, так и другие. Результат – 25:19 и 25:21 в пользу «Шахтера». 31 января отечественные волейболисты сразятся с «Беркутами Урала».

# Волейбол

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