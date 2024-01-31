Прямой эфир

Николай Голяк завершил борьбу на теннисном турнире в Австралии

31 января 2024 11:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Николай Голяк не сумел выйти в третий круг теннисного челленджера категории 75 в Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Николай Голяк завершил борьбу на теннисном турнире в Австралии-1

Непреодолимым барьером стал местный спортсмен Марк Полманс. В мировом рейтинге он располагается на 161-м месте, к тому же имеет второй номер посева. Наш исполнитель только 384-й. Но Голяк мало в чем уступал сопернику. О характере борьбы лучше всего говорят цифры – 3:6, 6:4 и 9:11 на тайбрейке. Тем не менее турнир для белоруса завершен.

# Теннис

Другие новости рубрики

Все новости
«Металлург» победил «Шахтёр» в матче ЧБ по хоккею
31 января 2024 11:39

«Металлург» победил «Шахтёр» в матче ЧБ по хоккею

В Беларуси стартовали игры 3-го тура в лиге «Мяч над сеткой» для девушек младше 14 лет
30 января 2024 20:25

В Беларуси стартовали игры 3-го тура в лиге «Мяч над сеткой» для девушек младше 14 лет

Минское «Динамо» объявило состав на очередную выездную серию в КХЛ
30 января 2024 20:06

Минское «Динамо» объявило состав на очередную выездную серию в КХЛ