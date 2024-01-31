Николай Голяк завершил борьбу на теннисном турнире в Австралии

Непреодолимым барьером стал местный спортсмен Марк Полманс. В мировом рейтинге он располагается на 161-м месте, к тому же имеет второй номер посева. Наш исполнитель только 384-й. Но Голяк мало в чем уступал сопернику. О характере борьбы лучше всего говорят цифры – 3:6, 6:4 и 9:11 на тайбрейке. Тем не менее турнир для белоруса завершен.